Киев, , 09:31 — REGNUM Судьи Печерского районного суда Киева и Киевского апелляционного суда, которые по указке из офиса президента публично возглавили кампанию травли против лидера оппозиции Виктора Медведчука, рискуют в скором будущем повторить судьбу своих коллег, бежавших из страны.

В суде Acdixon

Об этом пишет политический эксперт Кирилл Ковальчук в материале для «112», анализируя последние внутриполитические события на Украине.

Ковальчук напоминает, что целый ряд судей этих судов сбежали из Украины, как только перед ними замаячила перспектива отвечать перед законом за свои преступные решения — «предположительно, сбежали в Россию, кроме Чауса, который отправился покорять Европу, но в итоге был похищен и возвращен».

Вместе с тем эксперт отмечает, что нынешним «оборотням в мантиях» не стоит и думать о побеге в Россию.

«Поскольку они, попирая законы и Конституцию, лишили свободы Виктора Медведчука, который является ближайшим политическим партнером в Украине президента России Владимира Путина… Президент РФ уже неоднократно публично вставал на защиту Медведчука… Из-за политического процесса над оппозиционером Кремль свернул контакты с Банковой, а Путин отказывается встречаться с Зеленским, пока в Украине власти не оставят лидера ОПЗЖ в покое», — подчеркнул политолог.

Вместе с тем, по его словам, судья Чаус — это пример того, что и в Европе украинским коррупционерам делать нечего. Ковальчук напоминает, что ЕСПЧ уже начал дело о политическом преследовании Медведчука, оно может быть рассмотрено судом в ближайшее время в порядке приоритетного производства.

«И вот когда европейский суд признает, что политика преследовали незаконно, судей, которые выносили незаконные решения, никто в Европе принимать не будет. Депортация в Украину и колония. Потому что власть «зеленых» скоро падет. А власть следующая будет расследовать деятельность Зеленского, Ермака и их ручных псов», — считает политолог.

Ковальчук заявил, что в ходе последних судебных заседаний по делу Медведчука аргументы прокуроров стороной защиты были попросту разгромлены. Он подчеркнул, что хотя судьи по указке из офиса президента закрыли глаза на аргументы защиты, все эти материалы останутся, и следствие, которое после смены власти на Украине будет идти по деяниям этих судей, сможет легко доказать противозаконность принятых решений.

ИА REGNUM напоминает, что еще в мае Медведчуку объявили подозрение в государственной измене и взяли под домашний арест. По решению суда лидер ОПЗЖ обязан находиться под домашним арестом как минимум до 7 сентября.