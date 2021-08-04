Ростов, Ярославская область, 4 августа, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Ростове Ярославской области вновь не состоится фестиваль средневековой культуры «Ростовское действо». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал дирижер московского театра «Новая опера» Дмитрий Волосников.

Yarregion.ru Фестиваль «Ростовское действо»

В 2020-м году фестиваль из-за пандемии был перенесён на август 2021 года. У театра «Новая опера» есть действующий договор на выступления в кремле. 7 августа 2021 года театр должен был играть спектакль «Золушка», но он не состоится. По словам Волосникова, новая администрация музея не идёт на контакт.

«Я в последнее время стал получать очень много писем из Ярославля, Ростова, Москвы от зрителей, владельцев гостиниц, турфирм, которые обычно привозят зрителей на фестиваль. Они обращались за объяснением в «Ростовский кремль», и там их всех к нам отправляют, мол опера не хочет с нами работать, они во всём сами виноваты. Причина как раз не в нас, а в «Ростовском кремле». Не было ни одного объяснения, письма, звонка, то есть ничего. Я позвонил новому директору. Он заявил, что я к нему не с той стороны захожу. Со мной так в последний раз прапорщик в армии разговаривал, когда я ему сдавал матрас», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Дмитрий Волосников.

Дирижёр отметил, что он возмущён таким поведением администрации музея-заповедника. Причиной отмены вряд ли можно назвать пандемию — в Ярославле аналогичный фестиваль проходит в художественном музее 7 августа.

Волосников говорит, что «Ростовский кремль» срывает уже второй запланированный концерт. В июне 2021 года был отменён спектакль «Урок музыки #кавер-версия», созданного специально для открытия Конюшенного двора.

«Театр писал в «Ростовский кремль» о том, что понёс убытки, поэтому просьба их возместить. На что Ростовский кремль прислал бумагу о том, что «мы же вам предлагаем разойтись по сторонам», то есть этот договор признать недействительным. Изначально они перенесли концерт с открытой датой. Что значит открытая дата? Это они нам 5 сентября звонят и говорят — через 2 дня у вас концерт. А у нас коллективы со всей страны и это всё репетируется месяцами, тем более детский хор. То есть так сделали, что вроде бы как они и отписались, но в то же время всех подставили», — рассказал Дмитрий Волосников.

Фестиваль средневековой культуры «Ростовское действо» проходил с 2012 года. Центральным событием его всегда был спектакль с участием «Новой оперы» и приглашённых артистов — вокалистов, музыкантов, звонарей. С каждым годом фестиваль привлекал всё больше зрителей.

«Не только мне жалко этот фестиваль. Как так получилось, что у нас в стране опять профукали хорошее место? Где только-только всё наладилось и такое количество людей приезжало на эти все постановки, и, главное, ведь сам Ростов ожил. «Ростовский кремль» предприятие градообразующее, там появились частные гостиницы, со многими директорами гостиниц я знаком, которые приходили и говорили, что во время фестиваля город оживает, потому что сотни людей приезжают, бронируют, отдыхают, покупают. То есть это были такие конкретные вливания», — заключил дирижёр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в музее-заповеднике сменилось руководство. После увольнения Наталии Каровской директором музея был назначен Александр Филяев, ранее работавший директором департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

ИА REGNUM готово предоставить слово администрации музея-заповедника.