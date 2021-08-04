Улан-Удэ, 4 августа, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Практически всю территорию Бурятии накрыло дымом от лесных пожаров. Между тем, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, на территории самой республики возгораний в лесах за последние сутки не обнаружено.

skeeze Лесной пожар

Под наблюдением программы космического мониторинга находится лишь одна термоточка в Северо-Байкальском районе, не представляющая угрозы поселениям и объектам экономики.

«Задымлённость, отмеченная во всех районах республики и городе Улан-Удэ, связана с лесными пожарами в Якутии и Иркутской области. Лесники Бурятии просят жителей и гостей республики сохранять спокойствие», — отметили в агентстве.

Как отмечается, в Якутии за сутки тушили 118 лесных пожаров на общей площади, превышающей 850 тыс. га. Ещё более 1 млн га горящего леса находится под наблюдением. В Приангарье тушат 55 пожаров на площади 100 тыс. га и наблюдают за двумя на 17 тыс. га.

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