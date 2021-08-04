Москва, 4 августа, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Главный специалист отдела физики планет Института космических исследований РАН Александр Трохимовский сообщил, что планы основатели компании SpaceX Илона Маска добывать метан для заправки ракет прямо из атмосферы Марса невыполнимы из-за ничтожного содержания этого газа в атмосфере этой планеты.

Aynur_zakirov Марс

Работающий на орбите Марса аппарат Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016 по результатам трехлетнего изучения атмосферы планеты не обнаружил никаких следов метана.

«Даже если ориентироваться на измерения американского марсохода, которые говорят, что в атмосфере Марса присутствуют какие-то величины метана, то даже в этом случае они ничтожны», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, добыть именно из атмосферы метан, даже если бы он там был в ожидаемых значениях 0,5 миллиардных долей единицы объема, а это очень мало, и учитывая, что атмосфера Марса разряженная, совершенно нет никакой возможности.

Напомним, ранее в Роскосмосе сообщили, что анализ данных спектрометра орбитального модуля российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2016» показал отсутствие фосфина в атмосфере Марса.

Бесцветный газ фосфин является возможным индикатором биологической активности. Ранее американским учёным удалось обнаружить фосфин в атмосфере Венеры, что свидетельствует о возможном существовании простейших микроорганизмов на этой планете.

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