Российский учёный предупредил Маска о невозможности заправки ракет на Марсе
Москва, 4 августа, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Главный специалист отдела физики планет Института космических исследований РАН Александр Трохимовский сообщил, что планы основатели компании SpaceX Илона Маска добывать метан для заправки ракет прямо из атмосферы Марса невыполнимы из-за ничтожного содержания этого газа в атмосфере этой планеты.
Работающий на орбите Марса аппарат Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016 по результатам трехлетнего изучения атмосферы планеты не обнаружил никаких следов метана.
По его словам, добыть именно из атмосферы метан, даже если бы он там был в ожидаемых значениях 0,5 миллиардных долей единицы объема, а это очень мало, и учитывая, что атмосфера Марса разряженная, совершенно нет никакой возможности.
Напомним, ранее в Роскосмосе сообщили, что анализ данных спектрометра орбитального модуля российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2016» показал отсутствие фосфина в атмосфере Марса.
Бесцветный газ фосфин является возможным индикатором биологической активности. Ранее американским учёным удалось обнаружить фосфин в атмосфере Венеры, что свидетельствует о возможном существовании простейших микроорганизмов на этой планете.
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