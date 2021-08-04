Ярский район, Удмуртия, 4 августа, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Над Ярским районом прошел ураганный ветер. Сорваны крыши домов в деревнях Байдалино и Моисеево, сообщил глава района Александр Старцев на своей странице в социальной сети.

Vk.com/id82062519 Дом без кровли

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Также повреждены производственные объекты комплекса «АгроЯра».

Старцев призвал жителей района позаботиться о близких и проследить за своим имуществом, рекомендовал убрать машины из-под деревьев. Также он отметил, что не стоит выезжать из дома без особой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу текущей рабочей недели, 4−5 августа, в Удмуртии температурный фон начнет постепенно снижаться. Региональный гидрометцентр предупреждал, что в ночь на 4 августа в республике могут пройти сильные дожди. При грозах возможен порывистый ветер.

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