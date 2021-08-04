Иваново, 4 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Ряд антиковидных ограничений смягчён на территории Ивановской области, соответствующие изменения внесены в указ губернатора «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» 3 августа, сообщили в пресс-службе облправительства.

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Так, теперь для предприятий, включенных в реестр организаций, где все сотрудники прошли курс вакцинации против коронавируса либо имеют антитела, отменяется норма об обязательном предоставлении еженедельных отчетов о количестве сотрудников, вакцинированных против инфекции, а также имеющих антитела или отрицательный результат теста на коронавирус.

Также в регионе разрешено проведение концертов и культурных, досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий на базе кинотеатров, музеев, выставочных центров. Условия — численность участников до 200 человек и тестирование зрителей на коронавирус, а также соблюдение требований регламентов. Тесты не будут требовать от зрителей, прошедших полный курс вакцинации. Также упразднен запрет на проведение массовых спортивных, культурных, маркетинговых и иных мероприятий на открытых объектах спортивной инфраструктуры.

На 3 августа 2021 года на территории Ивановской области официально зарегистрировано 41 742 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 38 427 пациентов, 1396 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались.