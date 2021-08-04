Кондинский район, Югра, 4 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Югре столкнулись лодка и теплоход. Погиб мужчина, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.

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Установлено, что поздно вечером 28 июля 2021 года на судовом ходу 112 километра реки Конда произошло столкновение лодки типа «казанка», на борту которой находилось три человека, с теплоходом «Следопыт». В результате погиб 25-летний мужчина из «казанки», два других пассажиров маломерного судна получили травмы различной степени тяжести.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека»). На данный момент допрашиваются свидетели, проведён осмотр теплохода и лодки, готовится к назначению ряд экспертиз.