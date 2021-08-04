Киев, 4 августа, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита главы украинского государства Владимира Зеленского в США.

U.S. Department of State Флаги США и Украины

Об этом в социальных сетях утром 4 августа сообщил сам Кулеба.

По словам дипломата, в рамках подготовки визита запланированы встречи представителей Киева с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном, сенаторами и американскими аналитиками.

Глава МИД заявил, что у президентов Байдена и Зеленского есть ряд «больших тем», которые они должны обсудить 30 августа, дав понять, что встреча пройдёт без скандалов.

«Но какими бы они ни были, не будет никаких «повышенных тонов» или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства», — подчеркнул Кулеба.

ИА REGNUM напоминает, что 29 июля глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия объявил, что встреча Байдена и Зеленского 30 августа можетпройти «на повышенных тонах».