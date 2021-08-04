Пермь, 4 августа, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Аукцион на поставку и установку системы бескондукторной оплаты проезда на автобусы и трамваи МУП «Пермгорэлектротранс» признан несостоявшимся. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Дарья Драй ИА REGNUM Валидатор

В качестве причины несостоявшихся торгов указано то, что по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке только одна заявка на участие в закупке признана соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.

Стоит отметить, аукцион на поставку валидаторов для установки на 206 трамваях и автобусах был объявлен 13 июля. Заявки на участие в торгах принимались до 29 июля. Итоги подвели 4 августа. Стартовая цена контакта составила 33,4 млн рублей.