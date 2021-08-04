Улан-Удэ, 4 августа, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 165 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 53 274, 26 161 из которых зарегистрированы в Улан-Удэ.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 120 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в штабе.

Число контактных лиц составило почти 15 тыс. жителей. Выздоровели от COVID-19 за сутки 75 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли более 47,7 тыс. человек.