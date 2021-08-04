Чебоксары, 4 августа, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Чувашии продолжаются восстановительные работы после ливней и шквалистого ветра, обрушившихся на республику 3 августа. Об этом в своём телеграм-аккауанте сообщает глава республики Олег Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

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Сегодня, 4 августа, состоялось оперативное совещание, на котором обсуждены работы по устранению последствий грозы и сильного ветра.

«В 33 населённых пунктах 11 муниципальных образований без электроэнергии остались 2763 дома, произошло падение 31 дерева», — написал Олег Николаев.

По его словам, на утро 4 августа не было электроэнергии в 1244 домах, расположенных в 14 населённых пунктах Ибресинского, Порецкого, Чебоксарского и Шумерлинского районов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа по Чувашии прошли ливни, грозы при скорости ветра до 25 — 27 метров в секунду. Был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.