Москва, 4 августа, 2021, 09:08 — ИА Регнум. На портале mos.ru начал работу сервис для участников программы реновации, сообщает 4 августа сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Реновация

Новая услуга называется «Заявление на устранение строительных дефектов в рамках переезда по программе реновации». Ранее о недоработках можно было рассказать только офлайн. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходима полная учётная запись на портале.

«Новая услуга «Заявление на устранение строительных дефектов в рамках переезда по программе реновации» разработана специалистами департамента информационных технологий и департамента градостроительной политики города Москвы и является частью суперсервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации», — рассказал глава ДИТ Эдуард Лысенко.

По его словам, на портале участники программы реновации смогут получить ответы на большинство вопросов, возникающих при переезде в новый дом.