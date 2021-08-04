Кызыл, 4 августа, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле возбуждено уголовное дело по факту жестокого избиения подростка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, 17-летнего потерпевшего доставили в больницу 1 августа с травмами головы.

OpenClipart-Vectors Бросить камень

По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний местный житель. По данным следствия, между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый ударил несовершеннолетнего оппонента по голове камнем.

«В настоящее время подозреваемый задержан, с его участием проводятся необходимые следственные действия, в ближайшее время планируется предъявление обвинения и направление в суд ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в управлении.