Лондон, 4 августа, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Инцидент с судном в Оманском заливе завершён, захватчики его покинули. Об этом говорится в сообщении британской организации по координации морских торговых перевозок (UKMTO).

(сс)GDJ Море

«Высадившиеся на борт покинули судно», — указали в UKMTO.

В организации добавили, что судно находится в безопасности. Название судна не указано, другим судам рекомендовано проходить этот район «крайне осторожно».

Накануне в UKMTO сообщили о «потенциальном захвате» некоего судна в Оманском заливе к востоку от эмирата Фуджейра.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа стало известно о захвате эмиратского танкера Asphalt Princess в Оманском заливе. Неизвестные вооружённые люди направили его в сторону Ирана.

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