Киев, , 09:10 — REGNUM Детективы национального антикоррупционного бюро Украины вечером 3 августа вручили бывшему судье Николаю Чаусу ходатайство о мере пресечения.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что решение по этому вопросу сегодня, 4 августа, должен принять высший антикоррупционный суд. НАБУ уточняет, что вручение ходатайства состоялось в больнице «Феофания».

По информации СМИ, после этого Чаус был доставлен в изолятор Службы безопасности Украины (СБУ), сотрудники которой продолжают обеспечивать его безопасность.

Напомним, что СБУ и НАБУ «не поделили» между собой Чауса и ранее не могли договориться, какое ведомство будет вести это дело. Накануне офис Зеленского категорически отказался комментировать ситуацию с Чаусом, призвав вмешаться генеральную прокуратуру.