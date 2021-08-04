Ижевск, 4 августа, 2021, 09:06 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались восемь человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также восемь летальных случаев.

Irkobl.ru Аппарат ИВЛ

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Скончались женщины в возрасте 64 лет и 71 года, две 83-летних женщины и женщина в возрасте 86 лет, а также мужчины в возрасте 61 года, 70 и 84 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1242 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 4 августа выявили 180 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 175 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 40 754 случаев. Активным носителем коронавируса в республике в настоящее время является 5751 житель.

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