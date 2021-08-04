Южно-Сахалинск, 4 августа, 2021, 09:06 — ИА Регнум. На Сахалине 4 августа завершилась процедура регистрации кандидатов на выборах депутатов Государственной думы, которые состоятся в единый день голосования 19 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме островного региона.

Коллаж Ивана Шилова Госдума

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Избирком зарегистрировал для участия в выборах восемь кандидатов.

За место в Госдуме от Сахалина поборются Александр Анистратов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Дмитрий Флеер (ЛДПР), Олег Корецкий («Коммунистическая партия Коммунисты России»), Антон Гуркин («Яблоко»), Роман Веденеев («Новые люди»), Алексей Корниенко (КПРФ), Александр Коньков («Родина»), Георгий Карлов («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, избирком Хабаровского края на своём заседании 3 августа зарегистрировал первого кандидата на выборах губернатора Хабаровского края. Первым зарегистрированным кандидатом стал выдвинутый от ЛДПР врио губернатора Михаил Дегтярёв.