Уфа, 4 августа, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Водитель автомобиля погиб в результате наезда на дерево и возгорания автотранспортного средства в Башкирии. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Russianname Горящий автомобиль

Сообщается, что утром 3 августа на просёлочной дороге в двух километрах от села Богданово Миякинского района автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился 61-летний мужчина, врезался в дерево.

«От удара произошло возгорание автомобиля. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии после ДТП скончался водитель трактора.