Ижевск, 4 августа, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на утро 4 августа выявили 180 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 175 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 40 754 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 18 детей в возрасте до 14 лет и 25 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписан по выздоровлении 51 человек, всего в республике выздоровел с начала пандемии 33 761 человек. Всего в республике с начала пандемии скончались 1242 человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано восемь летальных случаев, за минувшие сутки скончались также восемь жителей региона.

Активным носителем коронавируса в республике в настоящее время является 5751 житель. Из числа получающих лечение 4843 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1076 человек — в состоянии средней степени тяжести, 212 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 3 августа в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 303 635 человек. Второй компонент препарата получили 214 978 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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