Пекин, 4 августа, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В городе Фучжоу китайской провинции Фуцзянь готовятся к удару тайфуна «Лупит», который достигнет побережья уже в ближайшие дни. Как сообщает телеканал CCTV, в городе из-за ливней объявлен наивысший красный уровень опасности.

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Тропический шторм движется в северо-восточном направлении со скоростью примерно 13 м/с. В настоящее время его эпицентр находится примерно в 200 километрах от побережья в районе границы между южной провинцией Гуандун и восточной провинцией Фуцзянь. Скорость ветра в центральной его части составляет 18 м/с и продолжает расти.

Согласно прогнозу метеорологов, «Лупит» ударит по побережью между городами Луфэн (провинция Гуандун) и Цзиньцзян (провинция Фуцзянь) 5 августа в первой половине дня. К тому моменту скорость ветра в центральной его части может возрасти до 25 м/с.

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Это девятый по счёту в этом сезоне тропический циклон в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля тайфун Ин-Фа второй раз обрушился на восточно-китайскую провинцию Чжэцзян, принеся ветры со скоростью 28 метров в секунду в эпицентре. Там были подтоплены населённые пункты, эвакуированы около 1,5 млн человек. В Шанхае прервано движение поездов, в двух международных аэропортах рейсы отменены. Это шестой по счёту тайфун в 2021 году в Китае.