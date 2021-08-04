Ульяновск, 4 августа, 2021, 09:02 — ИА Регнум. На федеральной трассе в двух районах Ульяновской области обновили более 20 км подъездной дороги к Самаре. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Vv-fad.ru Обновлённая дорога в Ульяновской области. Фото пресс-службы ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».=

Дорожные работы устройству защитного слоя покрытия шли в Чердаклинском и Мелекесском районах. Для устранения деформаций и трещин уложено покрытие из асфальтобетонной смеси с учётом климатических особенностей и интенсивности движения. В ведомстве отмечают, что данная технология позволяет не только восстановить дорожное покрытие, но и защитить от преждевременного разрушения.

Напомним, что подъездная дорога к Самаре от трассы Казань — Буинск — Ульяновск перешла в федеральную собственность в 2019 году. Её протяжённость на территории Ульяновской области составляет 118 км. Дорога поэтапно приводится в нормативное состояние: в 2020 году восстановлено более 61 км, в 2021 году — ещё 20 км.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 июля в Ульяновской области в связи с дорожно-строительными работами введены ограничения на подъездной дороге к Ульяновску от федеральной трассы М-5 «Урал». Ограничение будет действовать по 31 августа.