Сухум, 4 августа, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Поставщики топлива в Абхазии обратились с просьбой к вице-премьеру, министру экономики республики Кристине Озган с просьбой разрешить им поднять цены на нефтепродукты, так как их стоимость в последнее время значительно выросла. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба минэкономики Абхазии.

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Сообщается, что Озган провела совещание с четырьмя руководителями топливных компаний. Они заявили, что терпят убытки, так как закупочные цены на топливо в России растут, а в Абхазии действуют ограничения на стоимость топлива при продаже. Бизнесмены заявили, что это грозит топливным кризисом в республике.

«Необходимо какое-то решение, которое позволит предотвратить кризис и работать нашим компаниям в приемлемых условиях», — сказал один из представителей поставщиков нефтепродуктов.

Как сообщили в пресс-службе, Озган пообещала, что условия продажи топлива в Абхазии скоро пересмотрят. Она также призвала поставщиков закупить топливо в августе в объёме, который позволит обеспечить спрос в республике с учётом курортного сезона.