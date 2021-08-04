Кижингинский район, Бурятия, 4 августа, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Кижингинском районе Бурятии к уголовной ответственности привлечён местный житель за попытку поджога. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, инцидент произошёл ещё в конце мая.

Поджог

По данным ведомства, 54-летний мужчина в пьяном виде пришёл к дому бывшей сожительницы выяснить отношения. Не застав её он с помощью картонной коробки поджёг крыльцо и входную дверь дома.

«От выпитого мужчина не смог далеко уйти от места происшествия и уснул в ограде дома. Проходившая мимо соседка увидела дым, затушила возгорание и сообщила хозяйке о произошедшем», — отметили в министерстве.

Как отмечается, женщина пыталась добиться, чтобы мужчина сам починил повреждённые дверь и крыльцо. Однако тот отказался, после чего сельчанка обратилась в полицию.