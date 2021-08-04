Екатеринбург, , 09:06 — REGNUM Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько стал носителем коронавируса. Об этом он сообщил журналистам.

Сергей Бидонько Алексадр Осипов

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«Узнал об этом пять дней назад», — цитирует ответ Бидонько «Федерал Пресс».

По словам чиновника, он не успел поставить прививку от коронавируса. Сейчас у вице-губернатора уже спала температура, он чувствует себя хорошо и придерживается режима самоизоляции.

В 2020 году Бидонько уходил на карантин после того, как у членов его семьи выявили заражение коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе зафиксировано более почти 109 ты. случаев заражения коронавирусом.

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