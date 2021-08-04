Благовещенск, 4 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Паводок в Амурской области добрался до села Арсентьевка Михайловского района. Оттуда вывезли всех жителей, подтоплены 22 придомовых участка, в четырёх домах вода поднялась выше уровня пола, сообщил 4 августа в своём Telegram-канале глава региона Василий Орлов.

28.mchs.gov.ru Паводковая обстановка в Амурской области.

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Подтоплено также село Петропавловка в этом же районе Приамурья, но там вода пока не зашла в жилые дома. В Бурейском районе повреждены 38 дорог, общая протяжённость повреждённых участков — 1,5 км. Там также подтоплены 37 жилых домов и 89 земельных участков, вода зашла в подвалы многоквартирных домов, людей эвакуируют.

В селе Николаевка откачивают воду и сушат дома. В село Квидо-Тюкан власти организовали доставку продуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные ливневые дожди в Амурской области продолжают держать руководство и жителей региона в напряжении. В Константиновском районе Приамурья начаты превентивные мероприятия, пик паводка там ожидается 6−8 августа.