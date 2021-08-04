Магнитогорск, Челябинская область, 4 августа, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области две гражданки осуждены за обман пенсионерок. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Приговор вынес Орджоникидзевский районный суд. По версии следствия, жительницы региона приехали в Магнитогорск, чтобы наживаться на пожилых людях. Одну женщину они обманули на 70 тыс. рублей, а вторую пытались «развести» на 290 тыс. рублей, но были задержаны.

Обе о=мошенницы признали вину и возместили ущерб. Суд назначил им условное наказание с испытательными сроками. Приговор уже вступил в законную силу.