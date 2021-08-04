Москва, 4 августа, 2021, 08:55 — ИА Регнум. По итогам первого полугодия 2021 года средневзвешенная стоимость новой легкой машины в России составила 1 886 000 рублей. Об этом 4 августа сообщает агентство «Автостат».

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Стоит отметить, что за отчетный период средневзвешенная цена новой легковушки выросла в России по сравнению с прошлым годом на 12,5%.

Отмечается, что средневзвешенная стоимость иномарки в январе — июне текущего года составила 2 246 000 рублей, а машины отечественных брендов — 782 000 рублей. При этом в годовом сравнении средневзвешенная стоимость автомобилей иностранных марок выросла на 14,4%, а моделей российского автопрома — на 11,6%.

Средневзвешенную стоимость авто специалисты агентства рассчитывали исходя из средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и количества проданных по каждой модели авто с учетом модификаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В Санкт-Петербурге за первое полугодие 2021 года цены на машины с пробегом выросли на 52% в годовом сравнении.

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