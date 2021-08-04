Кош-Агачский район, Алтай, 4 августа, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Прокуратура провела проверку по факту травмирования восьмилетнего мальчика на территории школы в Кош-Агачском районе. 11 мая во время игры на качелях ребёнок получил компрессионные переломы трёх грудных позвонков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Следственное управление СКР по Республике Алтай Пострадавший получил компрессионный перелом трёх грудных позвонков

Как отмечается, ранее по этому факту проверку провела полиция и приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако районный прокурор отменил его и передал материалы следователям СКР.

В результате 2 августа было возбуждено уголовное дело по статье «халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Ранее также прокуратура внеслав адрес руководства школы представление об устранении нарушений законодательства о защите прав несовершеннолетних.