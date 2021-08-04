Сеул, 4 августа, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Во втором квартале 2021 года объём средств, потраченных в Южной Корее на онлайн-шопинг, составил 46,8 трлн вон (~$40,9 млрд), что на 25,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 4 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

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Согласно опубликованным данным, темпы роста показателя оказались самыми высокими с 2001 года.

Объём средств, потраченных на продукты питания и напитки, вырос на 34,4%, на доставку еды — на 58,7%, на автомобили и аксессуары к ним — на 105,2%, на туризм и транспорт — на 43,4%, на культурный досуг и развлечения — на 61,3%.

71,1% транзакций пришлись на мобильные устройства.