Симферополь, , 08:53 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может приехать с частным визитом в Крым в качестве туриста. Об этом 4 августа заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если Зеленский и вправду так сильно скучает за Крымом и любит его, то он может посетить полуостров с частным визитом как обычный турист: поесть рапанов, попрыгать со скалы в море, прогуляться в горы, насладиться крымским вином», — сказал он РИА Новости, комментируя слова Зеленского о том, что Крым «никогда не станет российской территорией».

При этом Фикс подчеркнул, что перед поездкой для президента Украины будет честно отказаться от своих националистических замашек и признать выбор крымского народа о воссоединении с Россией, а также взять курс на сближение двух стран.

Также первый вице-спикер крымского парламента указал, что, по его мнению, Зеленский является талантливым комиком, однако при этом исторически безграмотным политиком.

«Если бы он ответственно относился к трактовкам истории, то знал был, что Крым никогда не был украинским. Это исторически русская земля, которую в 1990-х незаконно и временно приватизировала Украина, олигархи которой рассматривали полуостров исключительно как большую фирму для получения прибыли и застройки южного берега своими замками и коттеджами», — заключил Фикс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что власти Крыма потребуют от Киева возмещения ущерба, нанесённого водной блокадой полуострова, в суде. Сумма иска составит около 1,4 млрд рублей.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.