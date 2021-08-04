Москва, 4 августа, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Дополнительное образование ребёнка должно включать иностранные языки, творческие занятия или хобби. Об этом заявляли родители детей разного возраста, участвовавшие в исследовании онлайн-школы Skysmart.

(сс) _Alicja_ Дети

Так, 16,5% родителей назвали наиболее востребованной дисциплиной для дополнительных занятий с ребёнком иностранные языки. Ещё 16,5% назвали занятия творчеством, а 14,4% — хобби.

При этом 35% опрошенных полагают, что дополнительное школьное образование позволит ребёнку найти новое хобби, развить новые навыки и интересы, сообщает RT.

Среди родителей, считающих дополнительные занятия необходимыми, 37,5% согласны платить за одного ребёнка в месяц не более 5 тыс. рублей. Ещё 14,3% считают приемлемой оплату от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а 6% — более 10 тыс. рублей в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее опрос показал, что 73,6%, российских студентов хотели бы работать за границей.

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