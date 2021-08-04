Чебоксары, 4 августа, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Чувашия подала заявки на софинансирование строительства трёх частных технопарков. Их планируется построить в 2022 году. Об этом заявил глава республики Олег Николаев, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский технопарк

Три заявки на создание частных технопарков поданы в Минэкономразвития России. В структуре расходов суммарный объем федеральных и республиканских средств должен составить около 80%. По словам руководителя региона, строительство запланировано на 2022 год на базе неиспользуемых частных площадок.

Всего на отбор инвестиционных проектов в рамках реализации федеральных программ было направлено 11 заявок.

«Общий объем инвестиций в проекты оценивается в более 2,2 млрд рублей и в 343 млн рублей среднегодового дохода бюджета, а количество создаваемых рабочих мест — более 1100», — заявил Олег Николаев.

По его словам, технопарки планируется формировать по кластерному типу и в результате ожидается «усиление специализации» Чувашии в обрабатывающей промышленности, машиностроении и металлообработке.

Олег Николаев отмечает, что у потенциальных площадок есть действующие резиденты и соглашения с заинтересованными компаниями. Технопарки появятся в Чебоксарах и Новочебоксарске.

В Чувашии в настоящее время работают три индустриальных парка: два — в Чебоксарах и один в Канаше.

Как сообщало ИА REGNUM, из резервного фонда Чувашии выделят ещё 16,5 млн рублей на разработку документации для создания особой экономической зоны в Новочебоксарске. Данная площадка создаётся «для социально-экономического развития муниципальных образований, входящих в Чебоксарскую агломерацию».