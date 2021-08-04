На mos.ru запущен новый сервис для участников реновации в Москве
Москва, 4 августа, 2021, 08:49 — ИА Регнум. На портале правительства Москвы (mos.ru) запущен новый сервис для участников программы реновации, который оказывает помощь горожанам при переезде по реновации», сообщается на портале мэра столицы.
С помощью онлайн-услуги «Заявление на устранение строительных дефектов в рамках переезда по программе реновации» москвичи могут сообщить о замеченных недоработках, которые требуется исправить.
Ранее подавать подобные заявления участники реновации в Москве могли только при личном обращении в центр информирования по переселению. Сейчас стали доступны оба способа подачи документов: онлайн и офлайн.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве научно-проектный центр «Развитие города» создал единый информационный инструмент для программы реновации жилья.
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