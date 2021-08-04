Москва, 4 августа, 2021, 08:49 — ИА Регнум. На портале правительства Москвы (mos.ru) запущен новый сервис для участников программы реновации, который оказывает помощь горожанам при переезде по реновации», сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые дома по московской программе реновации

С помощью онлайн-услуги «Заявление на устранение строительных дефектов в рамках переезда по программе реновации» москвичи могут сообщить о замеченных недоработках, которые требуется исправить.

Ранее подавать подобные заявления участники реновации в Москве могли только при личном обращении в центр информирования по переселению. Сейчас стали доступны оба способа подачи документов: онлайн и офлайн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве научно-проектный центр «Развитие города» создал единый информационный инструмент для программы реновации жилья.

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