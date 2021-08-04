Оренбург, 4 августа, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В Оренбурге днем 3 августа возле торгового комплекса сгорел автобус. Видео, на котором запечатлен объятый пламенем транспорт, появилось в соцсетях.

Сгоревший автобус

По данным ГУ МЧС по Оренбургской области, ЧП произошло на ул. Монтажников. Пожар потушили за 40 минут. Огонь повредил автобус на общей площади 10 квадратных метров. Обошлось без человеческих жертв.

К тушению пожара привлекали восемь человек и две спецмашины. Причина возгорания устанавливается.