Новосибирск, 4 августа, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В Новосибирской области первые несколько хозяйств приступили к уборке озимых и яровых зерновых культур, технических культур, картофеля и овощей. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборочная кампания

По данным минсельхоза, уборочная кампания в регионе в 2021 году началась на неделю позже, чем в прошлом году.

Пока скошено лишь 3,6 тыс. га зерновых, обмолочено чуть больше 2 тысяч гектаров.

Напомним, что общая посевная площадь в Новосибирской области в 2021 году — 2 млн 320 тысяч га