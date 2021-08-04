Москва, , 08:49 — REGNUM На выборах в Государственную думу планируется открыть 348 избирательных участков за рубежом, в том числе четыре — на Украине. Об этом рассказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Элла Памфилова Иван Шилов © ИА REGNUM

«На территории Украины будут открыты участки: в посольстве в Киеве, в консульствах в Одессе, Львове и Харькове, где смогут проголосовать наши граждане», — сказала она РИА Новости.

При этом на территории Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) «никаких избирательных участков нет, там голосования не будет».

Получившие российское гражданство жители ДНР и ЛНР есть возможность приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и там проголосовать. Они также могут проголосовать дистанционно, если верифицированы на портале «Госуслуг».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Памфилова заявила, что избирательные комиссии должны оперативно реагировать как на публикацию в интернете заведомо ложной информации о выборах, так и на данные о возможных нарушениях в ходе кампании.

Напомним, выборы Государственную думу РФ восьмого созыва пройдут 19 сентября 2021 года. Голосование продлиться в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября. Также в единый день голосования в девяти субъектах РФ граждане изберут глав регионов.

Читайте также: Памфилова: негативный информационный поток о выборах в РФ уже формируется