Кяхта, Бурятия, 4 августа, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В городе Кяхта на юге Бурятии рано утром 4 августа произошёл пожар, унёсший жизни двух человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, загорелась квартира на четвёртом этаже многоквартирного дома.

Главное управление МЧС по Бурятии Трагический пожар в Бурятии

Ко времени прибытия пожарных люди из соседних квартир эвакуировались самостоятельно. Спасатели при помощи автоколенчатого подъемника эвакуировали с верхних этажей 12 человек.

«4 человека были переданы врачам скорой медицинской помощи. В последствии мужчина 1980 года рождения и ребёнок 2016 года рождения от полученных травм скончались в медицинском учреждении», — отметили в управлении.

Пожар был потушен на площади 30 кв. метров. Причины возгорания в настоящее время устанавливают дознаватели МЧС.