Владивосток, 4 августа, 2021, 08:50 — ИА Регнум. С сентября во Владивостоке начнёт работать новый юридический институт — филиал Университета прокуратуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Университет прокуратуры РФ работает в Москве, его филиалы — в Санкт-Петербурге, Казани, в Крыму, Иркутске, а с начала сентября и во Владивостоке. Здесь будет проводиться целевое обучение будущих сотрудников прокуратуры, а также переподготовка и повышение квалификации кадров.

Уже прошёл первый набор студентов — в сентябре 30 первокурсников со всего Дальнего Востока начнут обучение. Готов к работе профессорско-преподавательский состав, техническая и методическая база. В дальнейшем набор будет расти.

Как сообщало ИА REGNUM, направление высшего образования компании Нетология и платформа «Россия — страна возможностей» опросили более тысячи россиян с высшим образованием и выяснили, планируют ли они продолжать учиться, в каком формате им удобнее это делать и готовы ли они к переходу высшего образования полностью в онлайн.