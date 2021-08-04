Самара, 4 августа, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Оперативный штаб в связи с дорожно-транспортным происшествием в Турции, в котором пострадали жители Самарской области, создан в регионе. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Gov.ua ДТП

Сообщается, что власти региона взаимодействуют и находятся на прямой связи с Ростуризмом, Минздравом РФ, МИД РФ и компанией-перевозчиком «Интурист».

Отмечается, что в регионе по поручению главы области Дмитрия Азарова был создан региональный оперативный штаб.

«Проводится работа по доставке на родину земляков, состояние которых не вызывает опасений у врачей. А также работа с родственниками наших туристов. В Самаре медицинские и психологические службы готовы оказать всестороннюю помощь и поддержку как самим пострадавшим, так и их родственникам. Кроме того, семьям погибших и пострадавших будут выплачены единовременные социальные денежные выплаты», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 2 августа в провинции Анталья произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным сведениям, водитель автобуса с туристами, которые ехали в аэропорт, не справился с управлением. В результате автобус пересек разделительную линию, вылетел на встречную полосу и перевернулся.