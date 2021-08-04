Борец Сурков поспорит за бронзу Олимпиады в Токио
Токио, 4 августа, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Российский борец Артём Сурков примет участие в поединке за бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио. Об этом 4 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Туллио Крали. Греко-римская борьба. 1935
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В соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг Сурков победил в утешительном турнире представителя Дании Фредрика Хольмквиста Бьеррехууса со счётом 7:0.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сурков не смог выйти в полуфинал олимпийского турнира, проиграв в четвертьфинале представителю Украины Парвизу Насибову.