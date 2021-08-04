Калуга, 4 августа, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Калужской области особый противопожарный режим введён в Людиновском, Козельском, Хвастовичском, Перемышльском, Ферзиковском и Спас-Деменском районах, а также в городе Обнинске. Особый противопожарный режим предполагает ряд запретов: на посещение лесов (за исключением граждан, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах), на разведение костров и сжигание мусора. Об этом 4 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Пожар

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С начала пожароопасного сезона, который был объявлен в 2021 году с 12 апреля, специалисты Лесопожарной службы, лесничеств, МЧС России по Калужской области, благодаря системе мониторинга «Лесохранитель» оперативно ликвидировали на территории области 372 термоточки и шесть лесных пожаров на общей площади 1,19 га.

В большинстве случаев причина возникновения лесных пожаров — человеческий фактор. По шести возгораниям органы дознания проводят расследования.

В настоящее время в калужских лесах установился 2-й класс пожарной опасности (малая пожарная опасность).