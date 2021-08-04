Благовещенск, 4 августа, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Завершены восстановительные работы на подмытом водою из-за дождей участке Забайкальской железной дороги. Перегон Бурея-Домикан возобновил работу в обычном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 августа в ЗабЖД.

Neu-Zwei Поезд

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Пока шёл ремонт, поезда ездили только по одному пути. Восстановление дорожного полотна велось противоразмывными поездами. Для отсыпки основания насыпи потребовалось более 50 вагонов с бутовым камнем, бетонными блоками и щебнем. Работа велась силами 320 человек, использовался подъемный кран и выправочно-подбивочно-отделочная машина.

Как сообщало ИА REGNUM, один из путей перегона Бурея-Домикан в Амурской области был закрыт 3 августа из-за сложной паводковой обстановки. Причина временного прекращения движения поездов по этому участку — сильный подъём уровня рек.