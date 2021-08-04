Киев, , 08:40 — REGNUM С резкой критикой в адрес нынешнего президента Украины Владимира Зеленского выступил 4 августа бывший премьер-министр страны Николай Азаров в эфире телеканала NewsOne.

Николай Азаров State Chancellery of Latvia

Экс-глава правительства Украины усомнился в интеллектуальных способностях действующего украинского президента, а также его команды.

«Посмотрите на лица тех, кто сейчас диктует решения власти. В того же Зеленского вглядитесь. Вы что считаете, что это ваш президент? Что это лидер нации? Да послушайте его хотя бы две минуты непредвзято… Это страшная ошибка для Украины», — заявил он.

Кроме того, Азаров заявил об отсутствии на Украине политической элиты и привел в качестве примера судей и прокуроров, незаконно, как он считает, осуществляющих уголовное преследование лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

«Я не хочу обижать, конечно, людей, но все-таки хотелось бы какой-то интеллигентности, признаков мышления, сообразительности. Более убогих физиономий я не встречал. <…> Это страшно для системы правосудия», — добавил бывший глава украинского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс заявил, что крымские власти потребуют от Киева возмещения ущерба, нанесённого водной блокадой полуострова, в суде. Сумма иска составит около 1,4 млрд рублей.