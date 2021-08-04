Москва, 4 августа, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Вопрос признания в ЕС российских вакцин политизирует европейская сторона. Не исключено, что на принятие решений влияет фармакологическое лобби, заявил постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов в опубликованном 4 августа интервью «Известиям».

Minzdrav.gov.ru Вакцина «Спутник V»

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По его словам, в ЕС, к сожалению, политизируется практически всё, что имеет отношение к России. В случае с пандемией коронавируса у мирового сообщества был шанс ответить на угрозу общими усилиями, но теперь эта возможность упущена.

«Вместо того, чтобы мировому сообществу объединиться и сотрудничать, мы столкнулись со своего рода гонкой вакцин и откровенной политизацией. Не с нашей, подчеркиваю, стороны», — сказал Чижов.

Он не исключил, что признание в ЕС российской вакцины «Спутник V» сдерживает фармакологическое лобби. За последние годы фармакологические, фармацевтические гиганты получили огромное влияние в мире, их коммерческий интерес тоже влияет на ситуацию.

Россия, напомнил Чижов, предлагает другим странам не просто готовые препараты против коронавируса, но и технологию их производства. В ряде стран уже воспользовались этой возможностью, вакцины там выпускают самостоятельно.

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