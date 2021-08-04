Кызыл, 4 августа, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки выявили 157 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального минздрава, общее число подтверждённых случаев с начала года достигло 7335.

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«Из 157 заболевших 15 детей, 120 больным от 18 до 49 лет, 18 человек в возрасте от 50 до 64 лет, 4 пожилых людей старше 65 лет», — отметили в ведомстве.

В настоящее время в стационарах республики лечатся 1383 пациента с COVID-19. Состояние 292 больных оценивается, как тяжёлое. 44 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда снизилась до 76,2%.

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