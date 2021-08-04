Село Сакмара, Оренбургская область, 4 августа, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Под Оренбургом пассажирский поезд насмерть сбил женщину. Несчастный случай произошел на 201 км ст. Сакмарская, сообщает СМИ со ссылкой на Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Поезд

По факту гибели женщины проводится доследственная проверка. Под колеса поезда женщина попала днем 2 августа. Личность погибшей уже установлена.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.