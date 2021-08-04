Ульяновск, 4 августа, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Ульяновской области рост промышленного производства обеспечен за счёт обрабатывающих производств. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам полугодия.

Иван Шилов ИА REGNUM Производство

По данным властей, в регионе в январе — июне 2021 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом индекс промышленного производства составил 119,7% при среднероссийском уровне 104,4%.

На рост оказали влияние обрабатывающие производства (индекс 121,8%), электроэнергетика (110,9%), объёмы водоснабжения, утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (109,9%). Из 23 видов деятельности рост обеспечен в 21-м.

«Ульяновская область входит в тройку лидеров по индексу промпроизводства среди регионов Приволжского федерального округа», — сказал исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Ульяновской области Андрей Тюрин.

По его словам, за полугодие объём кожевенного производства вырос на 56,8%, прочих готовых изделий — на 55,3%, изготовление текстильной продукции — на 49,9%, полиграфия — на 47,5%, производство прочих транспортных средств и оборудования — на 46,5%, компьютеров, электронных и оптических изделий — на 40,3%.

Значительное влияние на рост индекса оказало изготовление автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Это связано, в частности, с работой обществ с ограниченной ответственностью «УАЗ» (индекс 164%), «ДААЗ» (154%), «Федерал-Могул Димитровград» (183%), «Джойсон Сейфти Системс Рус» (187%), «Димитровградский вентильный завод» (141%), «Димитровградский завод порошковой металлургии» (154%), а также акционерного общества «Ульяновский моторный завод» (168%).

Власти отмечают, что, к примеру, «УАЗ» в этом году планирует увеличить объём производств на 17,5%, а на заводе Isuzu Rus приступили к производству новинки для российского рынка — малотоннажного шасси Isuzu ELF 8.0. Ульяновский «Автодом» поставит 65 микроавтобусов для силовых структур.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ульяновскую область посетила делегация Уганды во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Джонсоном Агара Олва. На встрече с врио губернатора Алексеем Русских обсуждены вопросы экономического и гуманитарного взаимодействия.