Сеул, 4 августа, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Валютные резервы Южной Кореи за месяц выросли на $4,58 млрд. Об этом 4 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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Согласно опубликованным данным, на конец июля 2021 года валютные резервы страны составили $458,68 млрд.

Эксперты отмечают, что рост показателя связан с увеличением суммы активов в иностранных валютах в перерасчёте на доллары и их доходности.

Ценные бумаги сократились на $4,44 млрд, до $414,9 млрд, однако депозиты, напротив, увеличились на $8,92 млрд, до $30,81 млрд. Золото сохранилось на уровне $4,79 млрд.

По состоянию на конец июня Южная Корея занимает восьмое место в мире по валютным резервам. Первое место занял Китай — $3,2 трлн, на втором была Япония — $1,3 трлн, на третьем Швейцария — $1,08 трлн.