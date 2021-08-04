Москва, 4 августа, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Трудно сравнивать Карелию с Финляндией по количеству лесных пожаров, как, впрочем, сложно сравнивать Россию и, в частности, Якутию, с Финляндией, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора ВНИИЛМ, доктор сельскохозяйственных наук Андрей Филипчук.

(сс) Kaibab National Forest Лесной пожар

«В этих странах (регионах) совершенно разные не только природно-климатические условия (в Финляндии чуть хуже), но и организация территорий, инфраструктура, размещение населения, дороги и прочее. Это всё очень разное.

Результаты с лесными пожарами в России хуже. Плотность дорог значительно меньше, соответственно, реагирование на обнаруженные очаги возгорания в лесах медленнее. В Финляндии на лесные пожары реагируют, конечно, быстрее, чем в России. Можно быстрее подъехать, хорошо развиты дороги общего назначения.

В основном причины возгорания в лесах России — это человеческий фактор. Люди небрежно обращаются с огнем в лесу. В Финляндии небрежность в лесах — большая редкость.

В этой стране территория организована таким образом, что всегда можно найти место для пикника, для разведения костра. Практически всегда в этой стране привлекательные для отдыха места оборудованы. В России такие места для пикника встречаются очень редко.

Для того, чтобы в России не возникали лесные пожары, нужен целый комплекс мероприятий. Главное, что нужно, — это профилактика лесных пожаров. Надо приучать население осторожно обращаться с огнем в лесах. Причем делать это надо с детских садов и со школ с тем, чтобы люди прониклись идеей сохранения лесов и острожного обращения с огнем.

Придя в лес, люди всё равно будут разжигать огонь по разным причинам. Но дальше нужно тушить огонь, но они не тушат или тушат не до конца. По моему мнению, когда 80% возгораний происходит по вине человека, то, наверное, самое эффективное мероприятие и самое эффективное вложение средств — это профилактика.

А в России на пропаганду зашиты лесов от пожаров выделяется не так много средств. Основные средства идут на тушение лесных пожаров, то есть исправляют то, что уже случилось.

Профилактика лесных пожаров — это большая работа, которая должна вестись на всех уровнях: на федеральном, региональном, местном со всеми группами населения, а это непросто.

Если говорить о Финляндии, то в этой стране ведется интенсивное лесное хозяйство. Заключается оно в том, что во всех возрастных стадиях, финские специалисты выбирают отставшие в росте деревья, вырубают и вывозят из леса. То есть, там практически нет мертвой древесины, а она является источником возгорания и представляет угрозу и опасность, когда высыхает.

Российские леса развиваются по естественным природным законам, поэтому мертвой древесины достаточно много — порядка 20% от общей биомассы, это стоящая и лежащая древесина, так называемый сухостой. Это всё горючие материалы, и при жарких погодных условиях они могут вспыхнуть.

Кроме того, в российских лесах наблюдается очень много стеклянных осколков, оставленных людьми, которые могут проявить эффект линзы и вызвать пожар. Российские граждане приносят в лес бутылки, а обратно их относить не хотят. Это тоже большая проблема.

Также причиной лесных пожаров являются и погодные условия — наблюдается изменение климата, удлинился пожароопасный сезон, увеличились периоды засухи. Конечно, причин возникновения лесных пожаров множество, поэтому мероприятия по их сокращению должны носить комплексный характер.

Для борьбы с лесными пожарами важны профилактика, пропаганда, своевременное обнаружение пожаров, сокращение зон контроля и увеличение финансирования лесного хозяйства», — высказал свое мнение Андрей Филипчук.

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