Тбилиси, 4 августа, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Оппозиционная политическая партия «Альянс патриотов Грузии» обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину, текст открытого письма опубликовала один из лидеров партии Ирма Инашвили.

Грузия

В письме Инашвили от имени партии просит о помощи в нормализации отношений между двумя странами — Россией и Грузией. Текущая политика Грузии «стала походить на театр двух актеров», которыми являются «Грузинская мечта» и «Национальное движение», отмечается в письме.

«Они бесконечно вступают друг с другом в сговор, бесконечно обманывают друг друга, разваливают страну и постепенно уничтожают нашу государственность. И думаю, сегодня уже всем ясно, что режиссером этого театра являются именно Соединенные Штаты Америки!» — говорится в письме, которое Инашвили опубликовала на своей странице в Facebook.

В обращении подчеркивается, что в Грузии были проведены опросы, в ходе которых почти 76%высказались за диалог с Россией.

Авторы письма уверены, что содействие российского президента Владимира Путина необходимо не только в деле возобновления сотрудничества в рамках Госдумы, Совета Федерации и администрации президента РФ, но также в деле организации совместных культурных и социальных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина прямое авиасообщение между Россией и Грузией запрещено с июля 2019 года. Это было сделано из-за антироссийских выступлений в Грузии.

Они начались после того, как в ходе проходившего в Тбилиси съезда Межпарламентской ассоциации православия (МПА) возглавлявший её депутат Госдумы (КПРФ) Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента. Представители грузинской оппозиции это назвали оскорблением для страны, после чего начались антироссийские выступления, переросшие в беспорядки.

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